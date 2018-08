La Uefa ha reso nota la lista, ruolo per ruolo, dei migliori calciatori della passata edizione di Champions League, scelti da una giuria composta dai 32 tecnici delle squadre che presero parte alla fase a gironi e da un gruppo di giornalisti selezionati in rappresentanza delle varie federazioni. In occasione della cerimonia di sorteggio della competizione per la prossima stagione, il 30 agosto a Montecarlo, saranno eletti i vincitori dei premi individuali. Pochissima Italia, con Buffon che rappresenterà la Juventus pur essendosi trasferito al Paris Saint Germain nel corso dell'estate, mentre Cristiano Ronaldo, che figura oggi come giocatore bianconero, è stato inserito ovviamente per l'annata disputata con la maglia del Real Madrid. Tra i difensori, non è riuscito ad entrare per questione di pochi voti Giorgio Chiellini.





Ecco l'elenco completo:



Portieri: Alisson Becker (Roma, ora al Liverpool); Gianluigi Buffon (Juventus, ora al Psg); Keylor Navas (Real Madrid); difensori: Marcelo (Real Madrid); Sergio Ramos (Real Madrid); Raphael Varane (Real Madrid); centrocampisti: Kevin De Bruyne (Manchester City); Toni Kroos (Real Madrid); Luka Modric (Real Madrid); attaccanti: Lionel Messi (Barcellona); Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ora alla Juventus); Mohamed Salah (Liverpool).