San Siro si prepara a ospitare, nel giro di una settimana, due degli incontri più importanti della storia di Milan e Inter, che si affronteranno in semifinale di Champions League a vent'anni di distanza dalla prima volta. Se nel 2003 i favori del pronostico pendevano verso la sponda rossonera, stavolta le quote dei betting analyst vedono avanti gli uomini di Inzaghi, il cui passaggio del turno è offerto a 1,60. Insegue invece la squadra di Pioli, proposta in finale a 2,30. Anche nella gara d'andata, che vedrà il pubblico in prevalenza rossonero, l'Inter è in pole per la vittoria offerta a 2,45, contro quella dei cugini a 3,15. Poco più in basso il pareggio, fissato a 3,05. Come spesso nei doppi confronti, sarà la prudenza ad avere la meglio tra le due squadre: l'Under è per questo nettamente avanti a 1,58, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,20 la posta. Più in equilibrio le quote del Goal, a 1,90, e del No Goal a 1,81. Tra i risultati esatti del primo round, il più probabile è l'1-1 a 6, seguito dallo 0-1 che paga 8 volte la posta. Una vittoria del Milan, sempre per 1-0, è offerta invece a 9. Assoluto protagonista di questa Champions League con gol pesanti è stato Nicolò Barella, a quota 3 marcature stagionali in Europa. Due di queste sono arrivate nei quarti di finale contro il Benfica: il terzo sigillo consecutivo del centrocampista sardo vale 7,50. Davanti l'Inter fa affidamento su Lautaro Martinez, due gol fin qui in coppa: una marcatura dell'argentino 3,25, con la doppietta a 14. Dall'altra parte occhio a Olivier Giroud: per lui un gol vale 3,50, mentre due pagano 16 volte la posta.