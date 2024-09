Champions League femminile: gironi impegnativi per Juventus e Roma. Ecco tutti i gruppi

Getty Images

GRUPPO A: Olympiqe Lione, Wolfsburg, Roma, Galatasaray.

GRUPPO B: Chelsea, Real Madrid, Twente, Celtic.

GRUPPO C: Bayern Monaco, Arsenal, Juventus, Valerenga.

GRUPPO D: Barcellona, Manchester City, St. Polten, Hammarby

Sono stati sorteggiati oggi i gironi della Champions League femminile 2024/25, dopo i turni preliminari che si sono disputati fino a qualche giorno fa. A rappresentare l'Italia Juventus e Roma, che hanno entrambe estratto avversarie di grande livello.- Ecco innanzitutto la composizione dei quattro gironi: si giocano due partite a ottobre (8-9 e 16-17), due a novembre (12-13 e 20-21) e due a dicembre (11-12 e 17-18).Due avversarie estremamente blasonate a testa: per la Roma il fortissimo Lione (leader nel calcio femminile in Francia) e il Wolfsburg che ha rifilato alla Fiorentina un impressionante 12-0 tra andata e ritorno nei preliminari, per la Juve due colossi come Bayern e Arsenal. Più morbidi, rispettivamente, Galatasaray e Valerenga.