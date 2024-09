Champions League femminile: Juventus e Roma ai gironi, impresa delle bianconere che eliminano il Psg

Getty Images

Una serata da ricordare per la, che pur non essendo testa di serie ai sorteggidell’ex Echegini. Dopo il successo 3-1 di Biella, nel match di andata,(inutile il momentaneo pareggio di Leuchter su rigore) e hanno guadagnato il pass per la fase successiva., campione d’Italia e l’anno scorso uscita proprio alla fase a gruppi. Dopo la vittoria al Tre Fontane della sfida di andata, le giallorosse sono passate anche in Svizzera:, alle quali si sono aggiuntele reti di, unica candidata italiana al Pallone d’Oro, e

Eliminata invece ladalla corazzata Wolfsburg. Popp e compagne, devastanti al Viola Park con un perentorio 7-0, hanno vinto in goleada anche al ritorno: 5-0, con doppietta di Endemann e gol di Kalma, Brand e Wassmuth.Il sorteggio della fase a gironi della UEFA Women's Champions League verrà effettuato domani, venerdì 27 settembre, a Nyon a partire dalle 13.Il Barcellona, campione in carica, e le altre dirette concorrenti - Lione, Bayern Monaco e Chelsea - saranno sorteggiate insieme alle 12 vincitrici del secondo turno, terminato questa sera. Le partite dei gironi si giocheranno tra l'8 ottobre e il 18 dicembre.

- ha dichiarato la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica-. La presenza di due italiane tra le prime 16 squadre d'Europa permetterà alle nostre rappresentanti di acquisire ancor più prestigio, e per questo faccio i complimenti alle due società, ai tecnici e alle calciatrici. Alla Fiorentina, tornata quest'anno nella massima competizione europea, un in bocca al lupo per il proseguo della stagione".