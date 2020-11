Un brutto sorteggio per la Juve, sulla carta meno complicato per la Fiorentina. Questo è quello che ha detto l'urna di Nyon, chiamata a decidere gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Champions League. Le ragazze di Guarino affronteranno il Lione, che ha vinto la competizione sette volte, cinque di queste negli ultimi cinque anni. Le viola sfideranno invece lo Slavia Praga. Match di andata il 9/10 dicembre, le sfide di ritorno il 15/16 dicembre.



St. Pölten (AUT) vs Zürich (SUI)

Lanchkhuti (GEO) vs Rosengård (SWE)

Göteborg (SWE) vs Manchester City (ENG)

Sparta Praha (CZE) vs Glasgow City (SCO)

Juventus (ITA) vs Lyon (FRA, holders)

ŽFK Spartak (SRB) vs Wolfsburg (GER)

Fiorentina (ITA) vs Slavia Praha (CZE)

Benfica (POR) vs Chelsea (ENG)

Pomurje (SVN) vs Fortuna Hjørring (DEN)

WFC-2 Kharkiv (UKR) vs IIK-Kazygurt (KAZ)

Vålerenga (NOR) vs Brøndby (DEN)

Ajax (NED) vs Bayern München (GER)

PSV Eindhoven (NED) vs Barcelona (ESP)

FC Minsk (BLR) vs LSK Kvinner (NOR)

Górnik Łęczna (POL) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Servette (SUI) vs Atlético Madrid (ESP)