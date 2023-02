Il prossimo triennio 2024/27 di Champions League viaggia spedito verso Sky e Amazon Prime. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la pay-tv di Comcast e la società di Jeff Bezos hanno raggiunto un accordo con l’UEFA per i diritti televisivi della massima competizione internazionale in Italia. Sky ha infatti messo le mani sull’esclusiva di tutte le gare per i prossimi tre anni, a eccezione di una partita il mercoledì sera, che sarà trasmessa esclusivamente da Amazon. Inoltre, solo successivamente, la pay-tv potrà decidere se rivendere i diritti per trasmettere una partita in chiaro a giornata oppure trasmettere la partita eventualmente su Tv8.



ESCLUSIVA TOTALE - L’ultima asta – relativa al triennio 21/24 - aveva raccolto complessivamente oltre 220 milioni di euro con Sky, Amazon e Mediaset che si erano spartite le esclusive dei match della Champions League. Con gli attuali pacchetti in vendita, si prevede una somma investita decisamente più alta data la presenza di un maggior numero di match – grazie alla riforma che partirà dall’autunno 2024 – ai quali si aggiunge anche la finale di Supercoppa Europea. Sky, inoltre, non ha più i paletti dell’Antitrust che le impedivano di avere esclusive sul web: per questo ha deciso di puntato forte su di una esclusiva pressoché totale, acquistando i seguenti pacchetti: la finale, la prima scelta del martedì ed il restante numero di partite mancanti, lasciando ad Amazon il miglior incontro del mercoledì.