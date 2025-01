Champions League, i verdetti della serata: chi è agli ottavi, chi è ai playoff e chi già a casa

Getty e Calciomercato.com

La prima parte delè agli archivi. Tra qualche ora arriveranno le ultime nove gare che chiuderanno il programma e fornirannoTanti gol, altrettanti ribaltamenti e rimonte: è successo di tutto in questo martedì di Champions. Facciamo chiarezza e vediamo quali sono i verdetti che sono emersi.Anzitutto le buone notizie perche sono già matematicamente agli ottavi di finale e non dovranno dunque passare per i playoff.non potranno scendere al di sotto insomma dell’ottava posizione, l’ultima buona per il passaggio diretto. Soprattutto gli inglesi continuano la loro marcia e centrano la settima vittoria in altrettante gare. Sono primi a +3 sui catalani, reduci da una vittoria rocambolesca a Lisbona con il Benfica.

Discorsi diversi perche invece sono sicuri di disputare almeno i playoff. Sette di queste nove andranno agli ottavi mentre per due di esse si aprirà la porta dei sedicesimi di finale, quelli in cui, in due gare secche, ci si giocherà il passaggio del turno.Passando invece alle dolenti note, sonoE tra esse c’è anche ilche, nonostante la super vittoria sul Borussia Dortmund, sale a soli 5 punti e non potrà strappare il pass per i playoff. Insieme alla squadra di Italiano, sono già eliminati anche