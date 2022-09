Il Napoli di Luciano Spalletti, reduce da tre vittorie consecutive, tra cui spicca il poker contro il Liverpool, cerca la seconda vittoria europea in casa dei Glasgow Rangers, battuti nel match d’esordio dall’Ajax per 4-0. Non sarà una partita facile per i campani ma gli esperti vedono favorito il segno «2» proposto a 1,84 contro il 4 della vittoria dei padroni di casa. Scende leggermente, a 3,80, l’ipotesi pareggio. Dopo le goleade dell’esordio, ancora avanti l’Over 2.5, a 1,71, nei confronti dell’Under 2.5 a 2,02. Occhio al Var, già protagonista al “Maradona” contro il Liverpool: un nuovo consulto dell’arbitro al video si gioca a 3, mentre scende a 2,75 l’assegnazione di un altro penalty. Per il possibile marcatore del match invece, Giovanni Simeone cerca il bis dopo il gol all’esordio europeo: il centro del Cholito vale 2,40 volte la posta, mentre sale a 5,50 il difensore goleador dei Rangers, James Tavernier.