Il record di aver vinto lo scudetto in cinque campionati diversi, ma anche tre Champions League. Carlo Ancelotti non vuole fermarsi e dopo essersi assicurato il primo posto nella Liga punta la finale europea, anche se l'avversario da battere è il più difficile di tutti, il Manchester City di Guardiola. Al Bernabeu, mercoledì 4 maggio alle 21:00, i campioni di Spagna dovranno ribaltare il risultato dell'andata (4-3 per i Citizens in Inghilterra) e vincere, cosa non facile visto che l'unico risultato possibile, il segno 1, vale quota 3,00 sulla lavagna scommesse, contro il pareggio a 3,75 e il successo degli inglesi a 2,13. Leggendo la situazione con la lavagna scommesse "Passaggio del turno" il Real Madrid si gioca in finale a 3,95, mentre la squadra di Guardiola, che cerca riscatto dopo la finale persa nella passata stagione, vale 1,22. Situazione molto diversa tra Liverpool e Villarreal. I Reds ripartono dal successo per 2-0 in casa e anche in Spagna sono favoriti a quota 1,74. Questa volta ad Emery serve un vero miracolo e l'accesso in finale vale 11 volte la posta scommessa. Il fatto di avere maggiori possibilità di arrivare in finale permette al Liverpool di essere la squadra favorita per la vittoria della competizione a quota 2,00, davanti proprio al Manchester City a 2,20. Poi le spagnole, con Ancelotti a caccia di un nuovo record a quota 10 e il Villarreal ultima opzione a 50 volte la posta.