Champions League: il Real Madrid di Ancelotti vede la finale, Bayern Monaco doppiato nelle quote

un' ora fa



Ancelotti sente profumo di finale. Manca un ultimo step al suo Real Madrid per raggiungere Wembley e giocarsi la possibile quindicesima Champions League. I pronostici degli esperti sono tutti a favore dei Blancos: la vittoria nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco si gioca a 1,80, quasi la metà rispetto ai tedeschi, offerti tra 3,70 e 3,80. Un pareggio, con conseguenti supplementari, paga anch'esso 3,80; si sale a 8,75 per l'ipotesi rigori. I bavaresi sono doppiati anche nelle quote per il passaggio turno, con il Real avanti 1,45 a 2,75. Dopo il 2-2 dell'andata, i bookie si aspettano altri gol: Over e Goal, dunque, in vantaggio a 1,55 e 1,50 su Under e No Goal, proposti a 2,30 e 2,42. Tra i marcatori c'è un terzetto in lavagna a 2,75: Harry Kane, capocannoniere della competizione a otto reti, Vinicius Junior, autore di una doppietta all'andata, e Jude Bellingham.