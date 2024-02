Inter-Atletico Madrid LIVE dalle 21: le ultime di formazioni

Redazione CM

Riparte la campagna europea dell'Inter. Alle 21 i nerazzurri affrontano l'Atletico Madrid a San Siro per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Sfida tra gli ex compagni di squadra Simone Inzaghi e Diego Simeone, le due squadre sono ancora imbattute nelle competizioni: i nerazzurri arrivano dal secondo posto nel gruppo D alle spalle della Real Sociedad (prima per differenza reti), i colchoneros invece sono arrivati primi nel gruppo E davanti alla Lazio.



C'è un solo precedente tra Inter e Atletico, la Supercoppa UEFA 2010 vinta 2-0 dai biancorossi grazie alle reti di José Antonio Reyes e Sergio Agüero. Questa sarà la prima partita a eliminazione diretta dell'Inter in Champions contro una squadra spagnola dalla storica semifinale 2009-10, quando i nerazzurri di José Mourinho eliminarono il Barcellona di Pep Guardiola ottenendo il pass per la finale di Madrid, che avrebbe regalato la Champions del Triplete alla formazione milanese.



Non dovrebbero esserci sorprese nella formazione dell'Inter, con Pavard nel terzetto difensivo e Darmian esterno di centrocampo con Dimarco sull'altra fascia. Davanti Thuram con Lautaro. Nell'Atletico invece Reinildo a sinistra e Llorente in appoggio a Griezmann con Morata dalla panchina.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.



ATLETICO (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Llorente, Griezmann.