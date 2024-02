Inter, si ferma Thuram: problema muscolare

FA

Preoccupazione in casa Inter, si ferma Marcus Thuram. L'attaccante francese ha accusato un problema nel corso della partita con l'Atletico Madrid a San Siro, andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.



COSA E' SUCCESSO - Nel finale del primo tempo, Thuram si rende pericoloso con uno dei suoi strappi e va alla conclusione dal limite, bloccata dal portiere dei colchoneros Oblak. Poi, l'immagine che preoccupa i tifosi nerazzurri: Marcus si ferma a terra tenendosi l'interno della coscia destra ed entrano i medici in campo. L'attaccante si rimette poi in piedi e conclude il primo tempo in campo, ma al duplice fischio scuote la testa rispondendo a chi gli chiede delle sue condizioni.



ENTRA ARNAUTOVIC - Simone Inzaghi ha fatto scaldare Marko Arnautovic e lo ha inserito al posto di Thuram.



PRIMO BOLLETTINO - Primo bollettino da San Siro: per Thuram si tratta di una contrattura all'adduttore destro da valutare nei prossimi giorni.