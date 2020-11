Una stagione a ritmi serratissimi ci riporta in, dove nella terza giornata si sfidanole due favorite del Gruppo B. È quasi uno spareggio, come si legge in una nota, quello che si gioca al Bernabeu, sia le Merengues che i nerazzurri hanno cominciato la competizione senza brillare, la squadra di Conte ha raccolto due pareggi mentre gli uomini di Zidane hanno fatto persino peggio, perdendo cono loe pareggiando con ilIn un girone così equilibrato, chi vince questo match può fare la voce grossa e per gli esperti l’Inter non è favorita: il Real conduce infatti a 1.88, per il successo nerazzurro si sale a 3.70, il pareggio vale 4.00.Strada in salita per l’Inter anche secondo gli scommettitori, l’81% ha puntato sulla vittoria madrilena. La tegola per Conte è l’assenza nel match del suo uomo migliore,fermo per un problema muscolare. Il mister dovrebbe confermare il tandem d'attacco composto da Lautaro Martínez e Perisic, proposti marcatori rispettivamente a 3.00 e 4.50. Nel Real Madrid finora sono andati a segno 4 giocatori diversi, ma il principale indiziato alla rete è Benzema, a 2.00. Per la vittoria del Gruppo B i madrileni, nonostante siano attualmente ultimi, sono leggermente avanti, a 2.50, mentre il primato interista è a 3.00. Occhio all’attuale capolista del girone, lo Shakhtar, al momento snobbata dai bookmaker e data vincente a 6.00, dietro anche al Borussia Monchengladbach, a 5.00.L’ha raccolto 4 punti nelle prime 2 gare di Champions e ora è chiamata alla sfida più difficile, quella contro il, capolista del Gruppo D a punteggio pieno e tra le favorite per la vittoria della competizione. È una sfida molto complicata per i nerazzurri che infatti hanno la strada in salita secondo i bookie: gli inglesi sono favoriti a 2.05, la vittoria della Dea è a 3.20, il pareggio viaggia a quota 3.90. Anche gli scommettitori dicono Liverpool, il 75% ha scelto il segno 2 nel match. Atalanta e Liverpool, due squadre votate al gioco offensivo e allo spettacolo, daranno spettacolo, ci si aspetta infatti un match movimentato e ricco di goal, con l’Over 3.50 a 1.88. Gasperini si affida alla coppia Zapata – Muriel, in goal a 2.50 e 2.75, mentre Klopp risponde con Manè (4 gol in 9 partite) e Salah, a segno 8 volte in appena 11 presenze: sono loro gli uomini più pericolosi, marcatori rispettivamente a 2.25 e 2.00. Poche le chance per l’Atalanta di vincere il girone, opzione a 4.00, con il Liverpool strafavorito a 1.30. I nerazzurri però dovrebbero qualificarsi senza problemi, l’accesso ai quarti è infatti a 1.40, da secondi con i Reds primi, un’accoppiata data a 1.80.