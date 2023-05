, firmato da Dzeko e Mkhitaryan lo scorso mercoledì. Inter lanciatissima in campionato, dove ha infilato una striscia vincente di 6 vittorie consecutive che l’hanno rilanciata nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions – nerazzurri saldamente al 3° posto a +5 proprio dai rossoneri – e che godrà, in questo match di ritorno, del fattore pubblico, arrivato in massa a San Siro dove verrà polverizzato il record d’incassi di sempre per il calcio italiano – superati i 12 milioni -. Inzaghi si affiderà agli stessi 11 che hanno sconfitto il Milan all’andata, con l’ex di giornata Hakan Calhanoglu in cabina di regia e Lautaro/Dzeko a guidare il fronte offensivo. Milan che, invece, è chiamato ad una vera e propria impresa, mai riuscita nella storia del club di via Aldo Rossi. Pioli – sconfitto in Serie A a La Spezia in una partita che rischia di diventare decisiva per il 4° posto – ha un solo dubbio di formazione, con il ballottaggio tra Messias e Saelemaekers, vinto dall'esterno brasiliano. Il tecnico emiliano potrà contare su Rafael Leao, pienamente recuperato dopo l’elongazione subita nel match contro la Lazio. Non ci sarà invece Ismael Bennacer, il cui recupero avverrà non prima di 6 mesi.Bisogna però ritornare all’inizio di questo secolo, più precisamente alla stagione 2002/2003, quando le due squadre si trovarono di fronte in semifinale. Entrambe le sfide terminarono in pareggio. A decretare la finalista fu dunque solo la regola (ora abolita) dei gol in trasferta: dopo lo 0-0 dell’andata (casa Milan), al ritorno finì 1-1 con gol di Shevchenko e Martins e i rossoneri volarono in finale. L’altro duello risale invece alla stagione 2004/2005, stavolta però ai quarti di finale, che furono decisamente a senso unico. Il Milan vinse infatti all’andata 2-0 (Stam e Shevchenko), mentre al ritorno la gara fu sospesa sull’1-0 (Shevchenko) per lancio di fumogeni in campo – uno colpì Dida – e l’Uefa decretò il 3-0 a tavolino. Quasi vent’anni dopo, le due squadre si sono tornate a sfidare all’andata con i nerazzurri che hanno vinto per 2-0.