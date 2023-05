L’Inter ha vinto con merito il derby d’andata delle semifinali di Champions e lo ha fatto con due gol di scarto. Stasera il Milan cerca la rimonta e, per volare in finale, serve passare con tre gol di scarto. Ma c’è una statistica che fa respirare i nerazzurri. La squadra di Inzaghi non perde con tre o più gol di scarto dal 2019. Era maggio, la penultima giornata della Serie A con Spalletti sulla panchina interista e il ko per 4-1 in casa del Napoli. E per di più l’Inter non perde contro il Milan con tre o più gol di scarto dal 2016, da un derby di gennaio in Serie A, chiusosi sul 3-0.