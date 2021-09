Dopo Atalanta e Juventus, tocca afare il proprio debutto in, alle 21 le due milanesi affrontano rispettivamentea San Siro ead Anfield: su Calciomercato.com gli episodi da moviola.Arbitro: Daniel Siebert (GER)Assistenti: Rafael Foltyn (GER) e Christian Gittelmann (GER)Quarto uomo: Daniel Schlager (GER)VAR: Marco Fritz (GER)AVAR: Harm Osmers (GER)15' - Fallo tattico di Nacho Fernandez su Darmian, manca il giallo per il difensore del Real.Arbitro: Szymon Marciniak (POL)Assistenti: Pawel Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)Quarto uomo: Tomasz Musial (POL)VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)AVAR: Bastian Dankert (GER)13' - Calcio di rigore per il Liverpool: incursione di Robertson e conclusione, il pallone sbatte contro il braccio di Bennacer, Marciniak assegna il penalty e ammonisce il centrocampista del Milan.