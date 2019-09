L’Inter rischia grosso nel primo turno della Champions League: i nerazzurri, in casa contro lo Slavia Praga, sono riusciti a pareggiare solo al 92’una gara che si era messa male nella ripresa. La fortuna dei nerazzurri, in ottica qualificazione, è che anche l’altro match del girone F, tra Borussia Dortmund e Barcellona, è finito in pareggio. Dunque, con tutte le squadre raggruppate a un punto la situazione è ancora molto fluida e gli analisti lasciano al team di Conte buone possibilità di passare il turno, opzione data, come riporta Agipronews, a 2,40. I nerazzurri, però, dovranno superare la concorrenza del Borussia Dortmund, su cui si punta a 1,40, mentre è praticamente scontato che una delle due qualificate sia il Barcellona, offerto a 1,05. .