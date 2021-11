Inter e Milan in campo in questo mercoledì di Champions League, rispettivamente contro Shakhtar Donetsk e Atletico Madrid: su Calciomercato.com gli episodi da moviola.







INTER-SHAKHTAR h. 18.45

Arbitro: Ovidiu Haţegan (ROU)

Assistenti: Mircea Mihail Grigoriu (ROU) e Sebastian Gheorghe (ROU)

Quarto uomo: Radu Petrescu (ROU)

VAR: Christian Dingert (GER)

AVAR: Marco Fritz (GER)



24' - Annullato un gol all'Inter: Perisic porta avanti i nerazzurri, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Darmian, autore dell'assist. Il VAR conferma.















ATLETICO-MILAN h. 21.00

Arbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Assistenti: Tomaž Klančnik (SVN) e Andraž Kovačič (SVN)

Quarto uomo: Nejc Kajtazovic (SVN)

VAR: Pol van Boekel (NED)

AVAR: Jochem Kamphuis (NED)