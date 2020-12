L’di Antoniosi è concessa una chance, vincendo a, e attende, a San Siro, lo, in un girone dove è ancora tutto possibile.I nerazzurri arrivano da tre vittorie consecutive tra campionato ee quando segnano per primi non escono mai sconfitti. Conte, che deve fare i conti con tante assenze a centrocampo, da, passando da unnon al meglio, non ha ancora vinto, in questa Champions, a San Siro: farlo oggi, però, potrebbe bastare. Di fronte gli ucraini che possono permettersi di pareggiare qualora,o, in quanto sono messi meglio negli scontri diretti con la squadra di Zidane. E gli arancione hanno perso una sola delle ultime sei trasferte di Champions.Romeluha segnato tutti e quattro i suoi gol in Champions nel secondo tempo; Manor, invece, ha segnato l’ultima rete in entrambe le due partite in cui è riuscito a segnare in questa Champions. Champions che oggi, per qualcuno, finirà.