Inter-Stella Rossa 0-0

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. All. Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Seol, Djiga, Spajic, Drkusic; Krunic, Elsnik; Olayinka, Maksimovic, Silas; Ndiaye. All. Milojevic.

Felix Zwayer (GER)

Seconda giornata della nuovaperche, dopo l'ottima prestazione nel match d'apertura a Manchester contro il City di Pep Guardiola - che ha fruttato però soltanto uno 0-0 -, fa il suo esordio casalingo in Europa, ospitando, al Giuseppe Meazza in San Siro, ladi Belgrado.I nerazzurri disi sono ripresi dopo il ko nel derby - con la vittoria per 3-2 ottenuta contro l'Udinese in cui capitan Lautaro Martinez è riuscito a sbloccarsi -. Gli ospiti dinon avranno al seguito la propria tifoseria (trasferta vietata dal Prefetto di Milano, visti i rapporti con le altre tifoserie italiane),ma desiderano incidere in coppa, dopo la sconfitta per 2-1 all'esordio ottenuta contro il Benfica.

