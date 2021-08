Si è appena concluso, che ha delineato gli accoppiamenti definitivi dei playoff che assegneranno gli ultimi posti disponibili per la fase a gironi della Champions League. Non sono mancate le sorprese, come l’eliminazione dellaad opera dello, che passa il turno assieme al, alloal(non convocato), al, al, agli, al(autore di un gol), allaDi seguito tutti i risultati.1-0 (tot. 1-2): 36’ Masopust1-0 (tot. 2-1): 45+2’ Arboleda2-1 (tot. 4-2): 27’ Traoré (S), 76’ Marcos Antonio (S), 90’ Dessers (G)0-1 (tot. 0-4): 90+3’ Bruma3-1 (tot. 5-1): 50’ Martins (M), 56’ Golovin (M), 78’ Moberg Karlsson (SP), 81’ Diop (M)2-2 (tot. 3-3), 4-1 dcr: 31' M'Vila (O), 49' Semedo (ag, L), 57' Sotiriou (L), 68' El Arabi (O)3-1 (tot. 4-2): 4’ Omrani (C), 23’e 42’ Siebatcheu (YB), 25’ Ngamaleu (YB)2-0 (tot 4-0): 58’ Joao Mario, 93’ Yaremchuk (Ag)1-2 (tot. 2-4): 53’, 57’ Colak0-1 (tot 1-2): 20’ FranjicQuesti gli accoppiamenti definitivi per iè in programma il, una settimana dopo è previsto ilRed Bull Salisburgo – BrondbyYoung Boys – FerencvarosSheriff Tiraspol – Dinamo ZagabriaMonaco – Shakhtar DonetskBenfica – PSV EindhovenMalmo – Ludogorets