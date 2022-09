Il pareggio con polemiche arrivato in campionato è già alle spalle: la Juventus si rimette in carreggiata e si prepara ad affrontare il Benfica nella seconda gara stagionale di Champions League. C'è l'obbligo dei tre punti per i bianconeri, sconfitti una settimana fa all'esordio stagionale in coppa sul campo del Psg e bisognosi di muovere la classifica del girone. Nonostante il fattore casa, però, la squadra di Max Allegri non appare nettamente favorita nella sfida dello Stadium: i betting analyst vedono a 2,30 il successo della Juventus, mentre il «2» vale 3,25 la posta. Poco più alta la quota del segno «X», fissata a 3,45. La sfida di Torino vede avanti il Goal a 1,68, contro il No Goal offerto a 2,14. Grande equilibrio invece tra Over, a 1,89, e Under a 1,92. Tra i risultati esatti in pole quindi c'è l'1-1 a 6,40, seguito dall'1-0 e dal 2-1 in favore della Juventus, che si giocano a 8,50. Allegri dovrebbe presentarsi con la coppia Vlahovic-Milik nel reparto offensivo. I due attaccanti hanno già messo più volte la firma in campionato, ma ora cercano i gol in Europa. L'ex Fiorentina che sblocca la sfida di Torino si gioca a 5, mentre il polacco, che cerca il primo gol internazionale con la nuova squadra, è offerto come primo marcatore a 5,50.