Le serviva un’impresa per passare il turno e impresa è stata. La Juventus ha superato l’Atletico Madrid e anche se stessa nel ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Mai i bianconeri avevano conquistato la qualificazione dopo aver perso per 2-0 all’andata, con il 3-0 di martedì, arrivato grazie a una tripletta di Cristiano Ronaldo, si ri-candidano di diritto alla vittoria finale, dopo che erano stati dati per spacciati. Dopo la prova di forza mostrata allo Stadium la squadra di Allegri è letteralmente planata nelle quote sul trionfo: gli analisti 888sport.it la davano a 16,00 dopo il ko al Wanda Metropolitano, adesso la valutano come seconda favorita assoluta, a 5,00, subito dietro il City che comanda a 3,00 dopo aver conquistato i quarti con un sonoro 7-0 sullo Schalke 04. In terza piazza, a 5,50, i quotisti mettono il Barcellona. A 11,00 Bayern Monaco il Liverpool. A 13,00 invece il Manchester United, pure capace di ribaltare un ko per 2-0, segue a 14,00 il Tottenham, a 18,00 l’Ajax. Chiude il tabellone il Porto, a 61,00.