La Juventus ricomincia la caccia alla Champions League, che manca ormai da 23 anni a Torino. Vincere la Coppa dalle grandi orecchie è il grande obiettivo dei bianconeri, che quest’anno cominciano la rincorsa da Valencia. La Juventus si presenta al match con 4 vittorie su 4 in campionato e, per i bookmaker di Matchpoint, anche l’avventura europea inizierà con il piede giusto. Vittoria bianconera a 1.85, il successo dei padroni di casa è a 4.55, pareggio a 3.50. Schieratissimi gli scommettitori, il 95% ha puntato sulla Juventus. Cristiano Ronaldo si è finalmente sbloccato in campionato ed è pronto a dare spettacolo anche in Europa. Proprio il Valencia è una delle squadre a cui ha segnato di più con la maglia del Real: 15 gol in 18 gare giocate. Anche stavolta CR7 dovrebbe lasciare il segno, la sua doppietta è proposta a 6.50. Con la Supercombo, il gol di Ronaldo su tiro, nella prima mezz’ora, si gioca a 10 volte la posta. Padrona del Gruppo H a 1.50 la Juventus viaggia spedita verso gli ottavi, ma e? anche la grande favorita per la vittoria finale, a quota 6.00 insieme al Manchester City.