Juventus e Benfica si affrontano all'Allianz Stadium (fischio d'inizio ore 21) in una partita valida per la 2ª giornata del girone H di Champions League. I bianconeri di Allegri vogliono ripartire dopo la sconfitta all'esordio in casa del PSG, mentre i portoghesi di Schmidt provano a dare seguito al successo contro il Maccabi Haifa.



STATISTICHE - Settimo incrocio nelle coppe europee tra Juve e Benfica, con il bilancio favorevole ai portoghesi che hanno vinto in quattro occasioni: completano un pareggio e un solo successo per la Vecchia Signora. L'ultimo precedente in semifinale di Europa League 2013/14: dopo aver perso 2-1 a Lisbona all'andata, pareggio 0-0 al ritorno a Torino e Juve eliminata. L'ultimo successo bianconero risale al 17 marzo 1993, ritorno dei quarti di finale di Coppa Uefa: 3-0 per i torinesi, che passarono il turno ribaltando l'1-2 dell'andata.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Juventus-Benfica.



FORMAZIONI UFFICIALI



Juve: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik.



Benfica: Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos.



