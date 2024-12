Juventus-Manchester City LIVE, le formazioni ufficiali: Vlahovic sfida Haaland, Danilo a sinistra

Simone Gervasio

Otto punti in classifica a testa, la necessità di fare punti in una gara che si preannuncia molto importante per il percorso di Sky Blues e bianconeri in Champions League., alle 21 all'Allianz Stadium di Torino, potrebbe complicare molto il cammino di Motta o di Guardiola a seconda del risultato finale.Senza Andrea Cambiaso, la difesa della Vecchia Signora è praticamente obbligata con Savona elaterali e Gatti e Kalulu al centro. Locatelli e Thuram nel mezzo,in avanti supportato da, Yildiz e Conceiçao.Guardiola schieradietroe Doku/Grealish sulle fasce. Bernardo Silva al fianco di Gundogan in mediana, Lewis, Walker, Dias ein terza linea a presidio della porta di Ederson.

: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.: Ederson; Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Lewis; Gundogan, Bernardo Silva; Doku, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.