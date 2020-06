Dopo lo stop causato dal Coronavirus, il calcio europeo è pronto per ripartire. Mentre nei prossimi giorni bene o male riprenderanno quasi tutte le competizioni nazionali, ci vorrà più tempo per la Champions League.



C'è il Napoli che dovrà affrontare il Barcellona dopo che allo stadio San Paolo di Fuorigrotta aveva pareggiato per 1-1. Il ritorno, però, potrebbe non giocarsi al Camp Nou di Barcellona.



Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di AS, la UEFA avrebbe informato le squadre che devono affrontare ancora la gara di ritorno degli ottavi di Champions che ci sarebbe la volontà di giocare in campo neutro. Il Barcellona, però, al momento fa muro, volendo giocare al Camp Nou.