Il mondo del calcio ne ha risentito dal punto di vista, non c'è dubbio. Ilha bloccato tutto per tre mesi e tante società subiranno le ripercussioni. In primis cambiano i conti, che inevitabilmente, senza le solite entrate, sono al ribasso e hanno costretto e costringeranno club come il Napoli a rivedere qualcosa sul tema degli ingaggi. Nella giornata di ieri, AurelioC'è stato sì l'incoraggiamento a Gattuso e ai suoi calciatori in vista del match di sabato contro l'Inter che vale la finale di Coppa Italia, ma- I mesi disono stati particolarmente anomali. In questa grossa emergenza i giocatori non hanno percepito le mensilità, ma ora De Laurentiis è pronto per fare un passo avanti.De Laurentiis, infatti, con questo stope prima di andare incontro alla squadra, andrà risistemata la situazione sotto questo punto di vista.- Dalla loro,. Specialmente dopo i tanti complimenti fatti dallo stesso De Laurentiische ha apprezzato la permanenza dei giocatori a Napoli durante il lockdown e l'impegno mostrato in questo mese di ritorno agli allenamenti. Passo che al momento non può esserci eDe Laurentiis non ha affrontato, invece, il discorso multe. L'episodio risale allo scorso 5 novembre, quando i giocatori si resero protagonisti dell'ammutinamento in seguito alla sfida di Champions contro il Salisburgo al San Paolo. Da lì partirono le multe contro i giocatori, che il presidente azzurro non ha ancora ritirato dopo mesi di trattative con i giocatori e i rispettivi legali, lasciando il caso tuttora aperto e insoluto.