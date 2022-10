Terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/23 per Milan e Juventus: la squadra di Pioli si trova davanti ad un ostacolo bello alto, quella di Allegri dovrà vedersela contro un avversario sulla carta molto più debole, ma con l’ansia di non poter più sbagliare. In Chelsea-Milan i londinesi avranno dalla loro il fattore casalingo ma anche la pressione psicologica di dover vincere per forza visto che sono ultimi nel gruppo E con un solo punto. Le quote sulla lavagna scommesse premiano i Blues di Potter a quota 1,70, mentre il pareggio a 3,90 e il segno 2 a 4,80 sarebbero entrambi due ottimi risultati per la classifica del Milan, primo nel girone con quattro punti. Nell’altra sfida del girone Red Bull Salisburgo-Dinamo Zagabria vede gli austriaci avanti a 1,70. Nonostante i verdetti delle prime due giornate Milan e Chelsea sono ancora la coppia favorita per il passaggio del turno: i rossoneri si giocano agli ottavi a 1,15, il Chelsea a 1,20. Per Salisburgo e Dinamo Zagabria le quote si alzano rispettivamente a 3,50 e 5,00. Juventus-Maccabi Haifa è già decisiva per i bianconeri, che non possono più sbagliare. Dopo due sconfitte contro PSG e Benfica Allegri e suoi devono battere gli israeliani, motivazione che sommata alla differenza di valore tra le due rose vale quota 1,30 per i tre punti juventini. Il pareggio a 5,70 e il segno 2 a 9,75 sarebbero un disastro sportivo. La qualificazione agli ottavi non è comunque compromessa per Bonucci e compagni, che per il passaggio del turno sono proposti a 4,00. Il PSG è già fuori da questa lavagna, mentre il Benfica è nel mirino della Juve ma per ora si gioca a 1,20. A quota 75,00 il Maccabi Haifa.