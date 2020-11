Torna a brillare il palcoscenico della Champions League, le italiane impegnate nella competizione avranno sfide decisive in ottica qualificazione, a cominciare dalla Juventus che nella gara interna con il Ferencvaros - si legge in una nota - ha l’opportunità di staccare il pass per gli ottavi di finale con due gare d'anticipo. Secondo gli esperti filerà tutto liscio per i bianconeri, che sono nettamente favoriti nel match a un rasoterra 1.10, alta la quota pareggio, a 11.00, altissima quella per il successo degli ungheresi, a ben 20 volte la posta. Da quando è tornato in campo, Ronaldo si è ripreso la sua squadra trascinandola con un gol dopo l’altro, anche stavolta sarà lui protagonista e, dopo la doppietta al Cagliari, si candida a realizzarne un’altra agli ungheresi, opzione a 2.40. Nel match potrebbe trovare spazio dal primo minuto Dybala che, dopo aver segnato una delle reti del 4 a 1 dell’andata, potrebbe fare il bis: il goal dell’argentino è a 1.90. Nessun dubbio sulla qualificazione agli ottavi della Juventus che però si trova alle spalle del Barcellona nel Gruppo G e probabilmente dovrà rinunciare al primo posto, saldamente nelle mani dei catalani, a 1.20 contro il 4.00 del sorpasso bianconero. In campo anche la Lazio, che ospita all’Olimpico lo Zenit San Pietroburgo. Dopo i due pareggi in trasferta con Club Brugge e contro i russi all’andata, serve una vittoria per avvicinarsi agli ottavi e, per i bookmaker, i biancocelesti hanno buone chance: la squadra di Inzaghi è in serie utile da 7 gare e non dovrebbe avere problemi a vincere, opzione a 1.67, il blitz dei russi è a 4.80, il pareggio a 4.00. Piena fiducia ai capitolini da parte degli scommettitori, il 94% ha scelto il segno 1 nel match. Classifica molto corta nel Gruppo F, dove il Borussia Dortmund comanda a 6 punti, inseguito dalla Lazio a 5 e dal Club Brugge a 4. Nonostante il risicato vantaggio, i tedeschi sono favoriti per la vittoria del girone, a 1.44, la Lazio può farcela a 3.00 mentre sembra più difficile l’impresa dei francesi, a 16.00.