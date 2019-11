Quinta giornata di Champions League con due formazioni italiane in campo. Alle 21 l’Inter fa visita allo Slavia Praga mentre il Napoli gioca ad Anfield contro il Liverpool. Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE delle due partite.



Slavia Praga-Inter, ore 21.00



Arbitro: Marciniak (POL)

Assistenti: Sokolnicki (POL)-Listkiewicz (POL)

Quarto uomo: Musial (POL)

VAR: Gil (POL)



35’ - Incredibile a Praga. L’Inter segna il 2-0 con Lukaku su assist di Lautaro Martinez, ma interviene il Var per un episodio accaduto in precedenza, nell'area di rigore dell'Inter. C'è infatti un fallo precedente di de Vrij ai danni di Olayinka. Su cross dalla destra, l'attaccante dello Slavia Praga è in anticipo e viene colpito da de Vrij. Corretta la decisione dell'arbitro, che dopo aver rivisto l'episodio al Var annulla il 2-0 e assegna il rigore per i padroni di casa.



11’ - Ammonito Vecino per un intervento da dietro in scivolata ai danni di Boril. Corretta la decisione dell’arbitro.​



Liverpool-Napoli, ore 21.00



Arbitro: Del Cerro Grande (SPA)

Assistenti: Yuste Jiménez (SPA)-Fernández (SPA)

Quarto uomo: Montero (SPA)

VAR: Sánchez Martínez (SPA)



45'+2 - Ammonito Klopp per proteste in seguito a una decisione dell'arbitro. Reazione scomposta dell'allenatore dei Reds in seguito a un mancato fischio e cartellino giallo.



24' - È regolare il gol di Mertens dell'1-0 per il Napoli. Mertens protegge palla da van Dijk e lo colpisce col gomito sul fianco (normale contrasto di gioco), il pallone poi giunge a Fabian Ruiz che allarga per Di Lorenzo, sulla sua verticalizzazione Mertens scatta e batte Alisson con un diagonale col destro. I giocatori del Liverpool protestano per il contatto Mertens-van Dijk e per la posizione di partenza del belga. Prima il Var giudica regolare il contatto tra i due giocatori, poi la posizione di Mertens, che è tenuto in gioco da Robertson. Giusto, dunque, assegnare l'1-0 al Napoli nonostante le proteste dei Reds.