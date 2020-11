L’Atalanta fa visita al Liverpool, l’Inter ospita il Real Madrid: l’Uefa ha reso noto le designazioni arbitrali per le due sfide delle italiane impegnate nella serata di mercoledì in Champions League. A dirigere la sfida di Anfield sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, mentre ai nerazzurri di Conte tocca l’esperto Anthony Taylor.Arbitro: Anthony TaylorAssistenti: Gary Beswick/Adam NunnIV uomo: David CooteVar: Stuart AtwellAvar: Lee Betts. Il cileno cade in area e chiede un calcio di rigore per un presunto contatto con Varane.perché per lui il cileno viene anticipato dal difensore del Real Madrid poco prima di calciare ed è proprio Vidal a colpirlo., su cui il Var non interviene.Una doppia ammonizione in pochi secondi per il cileno.. Barella ingenuamente sgambetta Nacho in area, l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty per gli spagnoli. Corretta la decisione dell'arbitro, il Var conferma.Arbitro: Carlos del Cerro GrandeAssistenti: Juan Carlos Yuste/Alonso FernandezIV uomo: José Luis MunueraVar: Alejandro FernandezAvar: Guillermo Cuadra Fernandez- Ilicic chiede un calcio di rigore per una presunta trattenuta in area di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire e fa bene: troppo lieve il contatto per assegnare un penalty.