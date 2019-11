Dopo gli impegni di ieri di Napoli e Inter, oggi scendono in campo Juventus e Atalanta, rispettivamente contro Lokomotiv Mosca (alle 18.55) e Manchester City (alle 21.00). Di seguito gli episodi da moviola delle due partite analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



FC Lokomotiv Moskva (RUS) - Juventus FC (ITA) | Group D

Referee: Ruddy Buquet (FRA)

Assistant Referee 1: Guillaume Debart (FRA)

Assistant Referee 2: Julien Pacelli (FRA)

Fourth Official: Frank Schneider (FRA)

Video Assistant Referee: Benoît Millot (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Jérôme Brisard (FRA)

UEFA Referee Observer: Kóstas Kapitanís (CYP)

UEFA Delegate: Þórir Þormar Hákonarson (ISL)​



Atalanta BC (ITA) - Manchester City FC (ENG) | Group C

Referee: Aliaksiej Kuĺbakoŭ (BLR)

Assistant Referee 1: Dzmitryj Žuk (BLR)

Assistant Referee 2: Alieh Maslianka (BLR)

Fourth Official: Dzianis Ščarbakoŭ (BLR)

Video Assistant Referee: Clément Turpin (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Amaury Delerue (FRA)

UEFA Referee Observer: Terje Hauge (NOR)

UEFA Delegate: Jacob Erel (ISR)



82' - Espulso Bravo per fallo da ultimo uomo su Ilicic involato verso la porta del Manchester City. Decisione corretta dell'arbitro, il Var conferma.



42' - Il Var in questo frangente dà un rigore al Manchester City. Tiro di Sterling, Ilicic respinge con le mani larghe. L'arbitro lascia proseguire, ma dopo l'intervento della tecnologia cambia la decisione: è penalty per gli inglesi.



39' - Il Var toglie un rigore al Manchester City. L'arbitro assegna il penalty agli inglesi per una trattenuta di Toloi ai danni di Sterling, ma il fallo inizia fuori area. Corretto l'intervento della tecnologia a correggere la decisione dell'arbitro.