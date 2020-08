Il grande giorno è arrivato: quella di stasera tra, con calcio d'inizio, è, in scena allo stadio Da Luz di Lisbona, in Portogallo, sede delle Final Eight della massima competizione europea. Inattesa sfida tra due allenatori tedeschi:, che deve fare a meno dell'infortunato Ibrahima Konaté, e, che non può contare su Verratti e Keylor Navas. Chi vince sfiderà in finale domenica la vincente dell'altra semifinale tra, in programma domani sera. Il PSG, che è arrivato in semifinale solamente nel 1994-1995, battendo negli ultimi minuti l'Atalanta di Gasperini ha già centrato il miglior risultato della propria storia: ma ora Al Khelaifi vuole la Coppa, potendo contare su due fenomeni come Neymar e Mbappè. Dal canto suo la squadra della Red Bull è alla storica prima volta, ma assieme al Bayern è quella che ha espresso il gioco più convincente, nel match vinto contro l'Atletico: merito anche del lavoro di Ralf Rangnick, ormai ex futuro sposo del Milan.Le due semifinaliste di Champions non si sono mai incontrate, anche perchéIl PSG ha comunque un ottimo ruolino di marcia contro i club tedeschi, avendo vinto 10 delle 17 partite disputate, di cui 5 su 8 contro l’altra semifinalista Bayern. Lo stesso non si può dire per il Lipsia, che ha affrontato il Marsiglia e il Lione in sfide di andata e ritorno collezionando una vittoria, un pareggio e due sconfitte.​Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Mukiele; Kampl, Sabitzer; Laimer, Olmo, Nkunku, Angelino; Y. Poulsen.Rico; Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Kehrer; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappé, Neymar. ​