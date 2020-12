Il palcoscenico della Champions League può diventare un trampolino di lancio per tanti giovani che si stanno mettendo in mostra in questa edizione. La Uefa ha scelto i migliori giovani della fase a gironi, facendo una Top 11 dei giocatori Under 24 della Champions 2020/21, schierati con un 4-4-2. Ce n'è uno solo del nostro campionato: al centro della difesa c'è El Cuti Romero dell'Atalanta, perché "ha portato il suo gioco ad un altro livello dal momento del suo approdo dalla Juventus, trasformandosi in un elemento chiave nello stile di gioco dell’Atalanta”.



La top 11 completa nella nostra gallery