Sabato 29 maggio si giocherà la finale di Champions League tutta inglese tra Manchester City e Chelsea. La Uefa è pronta a spostare la sede, inizialmente fissata a Istanbul in Turchia. Dove i tifosi inglesi non possono andare per decisione del governo britannico nelle norme anti-Covid.



Nei prossimi giorni arriverà la decisione tra lo stadio di Wembley a Londra in Inghilterra e quello da Luz a Lisbona in Portogallo, che ha già ospitato la finale dell'anno scorso.