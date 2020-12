Lazio al capolinea europeo: il terribile sorteggio di Nyon taglia sul nascere le possibilità biancocelesti di proseguire il cammino in Champions League. Questo il responso degli analisti, che danno a 1,12 lo stop biancoceleste agli ottavi di finale, al cospetto di un Bayern favorito numero uno per la conquista del trofeo. Il passaggio del turno della Lazio è pagato 6 volte la posta, quota più alta fra le otto partite in cartellone. La squadra di Inzaghi, però, già in passato ha saputo smentire pronostici sfavorevoli, basti pensare alle due Supercoppe sottratte alla Juventus. Così, ipotizzando l’impresa clamorosa con il Bayern, si può scommettere anche su una eliminazione rinviata ai quarti (a 9,00), o in semifinale (a 16). L’eventualità di una Lazio finalista ma perdente, riferisce Agipronews, si gioca a 33, l’apoteosi finale vale 100 volte la scommessa.