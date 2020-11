il sofferto ma meritato pareggio in Russia contro lo Zenit ha fatto perdere alla Lazio il primato nel Gruppo F di Champions ma ha lasciato la formazione di Inzaghi imbattuta nella competizione. I biancocelesti sono stati scavalcati dal Borussia Dortmund, peraltro già battuto all’esordio all’Olimpico, che ora è diventato il grande favorito per la conquista del primato: secondo i quotisti, i gialloneri primi nel girone sono dati a 1,35. Immobile e compagni sono alle loro spalle, sia in classifica che nei pronostici, con una quota di 3,50 mentre il Bruges a 16 e lo Zenit, peraltro testa di serie del raggruppamento ma attualmente ultimo, a 50 sembra tagliate fuori dalla lotta per il vertice.



Si abbassano ulteriormente le quote, invece, per la Lazio in ambito di qualificazione secca alla fase a eliminazione diretta. Con i tedeschi del Borussia, in quota a 1,06, praticamente già alla fase successiva, il passaggio della formazione di Simone Inzaghi agli ottavi si gioca a 1,20: un distacco notevole rispetto alle avversarie dirette Bruges, dato a 4,00, e Zenit la cui qualificazione pagherebbe 9 volte la posta.