Con l'esito degli ultimi due ottavi di finale di Champions League si sono delineate le otte squadre qualificate per i quarti di finale. Non è rimasta nessuna squadra italiana in corsa e venerdì saranno sorteggiati gli accoppiamenti completamente liberi e senza alcuna restrizione.



Le qualificate sono tre inglesi, Manchester City, Liverpool e Chelsea, due tedesche, Bayern Monaco (che ha eliminato la Lazio) e Borussia Dortmund, a cui si aggiungono la spagnola Real Madrid che ha eliminato l'Atalanta, la francese Paris Saint-Germain e il Porto che ha eliminato la Juve.