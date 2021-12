La Uefa rende note anche le date per gli ottavi: l'Inter scenderà in campo il 16 febbraio a San Siro e l'8 marzo a Liverpool, mentre la Juventus giocherà in casa del Villarreal il 22 febbraio per poi disputare il ritorno a Torino il 16 marzo.



PSG-Real Madrid (andata 15 febbraio 2022, ritorno 9 marzo)



Salisburgo-Bayern Monaco (andata 16 febbraio 2022, ritorno a Monaco 8 marzo)



Inter-Liverpool (andata 16 febbraio 2022, ritorno 8 marzo)



Chelsea-Lille (andata 22 febbraio 2022, ritorno 16 marzo)



Villarreal-Juventus (andata 22 febbraio 2022, ritorno 16 marzo)



Benfica-Ajax (andata 23 febbraio 2022, ritorno 15 marzo)



Atletico Madrid-Manchester United (andata 23 febbraio 2022, ritorno 15 marzo)