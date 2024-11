Champions League, le designazioni del 5° turno: Sanchez Martinez per il Milan, Inter-Lipsia a Pinheiro

Getty Images

L'Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per il martedì della quinta giornata di Champions League. Il 26 novembre in campo il Milan, alle 18:45 contro lo Slovan Bratislava, mentre Inter e Atalanta giocheranno alle 21:00 contro, rispettivamente, Lispia e Young Boys. Per i rossoneri fischierà Sanchez Martinez, per le due nerazzurre il portoghese Pinheiro e il lituano Lukjancukas.



SLOVAN BRATISLAVA-MILAN (martedì 26 novembre, ore 18:45)



Arbitro: José María Sánchez Martínez (ESP)

Assistenti: Raúl Cabañero Martínez, Íñigo Prieto López de Ceraín (ESP)

Quarto uomo Alejandro Muñiz Ruiz (ESP)VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)AVAR: Valentín Pizarro Gómez (ESP)

Arbitro: João Pedro da Silva Pinheiro (POR)

Assistenti: Bruno Miguel Alves de Jesus, Luciano António Gomes Maia (POR)

Quarto uomo: João António Ferreira Gonçalves (POR)

VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)

AVAR: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)



YOUNG BOYS-ATALANTA (martedì 26 novembre, ore 21:00)



Arbitro: Manfredas Lukjancukas (LTU)

Assistenti: Mangirdas Mirauskas, Vytenis Kazlauskas (LTU)

Quarto uomo: Vilius Paulauskas (LTU)VAR: Dennis Higler (NED)AVAR: Clay Ruperti (NED)