Questa sera (calcio d'inizio alle ore 21) si disputano le ultime due gare valevoli per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Si parte dallo 0-0 dell'andata sia a Barcellona dove arriva il Lione, sia a Monaco dove il Bayern riceve il Liverpool. Senza gli squalificati Kimmich e Muller oltre agli infortunati Robben e Tolisso, Kovac ha un dubbio tra Ribery e Coman.



PROBABILI FORMAZIONI



Barcellona-Lione (diretta tv su Sky Sport)

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho. All: Valverde.

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Rafael, Denayer, Marçal, Mendy; Aouar, Ndombele; Traoré, Fekir, Depay; Dembelé. All. Genesio.

Arbitro: Marciniak (Polonia).



Bayern Monaco-Liverpool (diretta tv su Rai Uno e Sky Sport)

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Rafinha, Süle, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago Alcantara; Gnabry, James Rodriguez, Ribery; Lewandowski. All. Kovac.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Arbitro: Orsato (Italia).