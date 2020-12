Dopo il martedì nerazzurro con Inter e Atalanta, stasera tocca a Juventus e Lazio tenere alta la bandiera italiana in Champions League.



PROBABILI FORMAZIONI



Borussia Dortmund-Lazio (calcio d'inizio alle ore 21, in diretta tv su Sky Sport)

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Passlack, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reyna, Hazard; Haaland. All. Favre.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa; Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna).



Juventus-Dinamo Kiev (calcio d'inizio alle ore 21, in diretta tv su Sky Sport)

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Bonucci; Chiesa, McKennie, Bentancur, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shepelev, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, De Pena. All. Lucescu.

Arbitro: Stephanie Frappart (Francia).