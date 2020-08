Lipsia-PSG (calcio d'inizio alle ore 21) è la prima semifinale di Champions League. Si gioca allo stadio Da Luz di Lisbona, in Portogallo. E' una sfida tra due allenatori tedeschi: Nagelsmann deve fare a meno dell'infortunato Ibrahima Konaté, Tuchel non può contare su Verratti e Keylor Navas. Chi vince sfiderà in finale domenica la vincente dell'altra semifinale tra Lione e Bayern Monaco, in programma domani sera.



PROBABILI FORMAZIONI



Lipsia-Paris Saint Germain (ore 21 in diretta tv su Sky Sport)



LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Poulsen, Nkunku. All. Nagelsmann.



PSG (4-2-4): Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos; Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar. All. Tuchel.



Arbitro: Kuipers (Olanda), assistenti van Rukel e Zeinstra, Dias quarto uomo, Van Boucel e Higler al Var.