Ancora Champions League. Dopo il pareggio del Napoli e la sconfitta dell'Inter, stasera tocca a Juventus e Atalanta tenere alta la bandiera italiana in Europa. I bianconeri giocano a Mosca contro la Lokomotiv di Joao Mario, col ballottaggio tra Rugani e Demiral per sostituire De Ligt. Sarri preferisce Higuain a Dybala come partner di Cristiano Ronaldo in attacco.

A San Siro l'Atalanta di Gasperini, ancora senza Duvan Zapata e inchiodata a zero punti in classifica, sfida i campioni d'Inghilterra del Manchester City allenati da Guardiola.



PROBABILI FORMAZIONI



Lokomotiv Mosca-Juventus (ore 18.55 in diretta tv su Sky Sport)

LOKOMOTIV MOSCA (4-5-1): Guilherme; Murilo, Howedes, Corluka; Ignatyev, Krychowiak, Barinov, Rybus; Miranchuk. All. Semin.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Buquet (Francia).



Atalanta-Manchester City (ore 21 in diretta tv su Sky Sport)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Ilicic. All. Gasperini.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Stones, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.

Arbitro: Kulbakov (Bielorussia).