Dopo la serata agrodolce di ieri, oggi tocca ad Atalanta e Juventus tenere alta la bandiera italiana in Champions League. Per qualificarsi agli ottavi di finale i bergamaschi devono vincere in Ucraina, sperando che la Dinamo Zagabria non faccia altrettanto contro il Manchester City. Oltre allo squalificato Toloi, Gasperini deve fare a meno degli infortunati Ilicic e Zapata.



La Juve, già certa del primo posto nel girone, gioca in Germania sul campo del Bayer Leverkusen. Sarri concede un turno di riposo alla coppia difensiva Bonucci-De Ligt.



Shakhtar Donetsk-Atalanta (ore 18.55 in diretta tv su Sky Sport)

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick, Kovalenko; Tete, Junior Moraes, Taison. All.

ATALANTA: Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini.

Arbitro: Zwayer (Germania).



Bayer Leverkusen-Juventus (ore 21 in diretta tv su Sky Sport)

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baugartlinger; Bellarabi, Havertz, Bailey; Volland. All. Bosz.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Bastien (Francia).