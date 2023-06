– sede degli incontri casalinghi della nazionale turca e del Fatih Karagumruk – società da poco non più allenata da Andrea Pirlo –Inter e Manchester City si giocheranno l’ambio trofeo continentale nella partita decisiva, l’ultima di una stagione infinita che ha visto il particolare caso dei Mondiali invernali in Qatar, lo scorso dicembre.E per una stagione che finisce ce n’è un’altra che sta per cominciare. Un’annata che vedrà – come sempre – un’altra finale di Champions come ultimo match stagionale. La UEFA ha già dichiarato quali saranno le prossime sedi della finale di Champions League.– sede degli incontri della nazionale inglese –– stadio del Bayern Monaco – avrà l’onore di proseguire queste tradizioni. La UEFA, inoltre, nella persona del presidente Ceferin ha già aperto le candidature per le finali del 2026 e 2027. Ci sarà la possibilità di candidarsi sino al maggio del 2024 e gli stadi dovranno avere una capienza minima di 70mila posti, con un campo di dimensioni pari a 105x68. Da non scartare l’opzione che la finale di Champions possa uscire dall’Europa e venga disputata negli Stati Uniti, come ammesso dallo stesso Ceferin.