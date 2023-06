Alle 21 il fischio d'inizio, due ore dopo, almeno, sapremo chi alzerà al cielo la Champions League 2022/23. È il giorno della finale con in campo Inter e Manchester City. Sarà la quarta affermazione per i nerazzurri o la prima per il colosso di Pep Guardiola? Allo stadio Ataturk, questo è certo, stasera si farà la storia. Il trofeo per club più ambito sarà in palio ma, prima di scendere in campo, diamo un occhio all'albo d'oro. Ecco le squadre che hanno vinto più volte questa coppa nella storia.