Robert Lewandowski sa solo segnare. L’ennesima dimostrazione l’ha data al Camp Nou dove con una doppietta ha frenato le velleità di rivincita del Barcellona. Anche grazie in virtù di questo inizio lanciato, per i betting analyst, è lui il favorito per la classifica capocannoniere della Champions League. La vittoria del polacco del Bayern, riferisce Agipronews, vale 3,50 volte la posta con Lionel Messi, proposto a 6, voglioso di dimostrare di poter ambire a questo titolo anche a con la maglia del Psg. Alle loro spalle, in quota a 7,50, un tris d’assi formato da Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, con i due già in gol all’esordio, e Kylian Mbappe. Si gioca invece a 9 il successo del bomber del Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Costretti a rincorrere, nonostante il gol all’esordio, gli attaccanti della Juventus. Davanti a tutti c’è Alvaro Morata, in quota a 33, contro il 50 riservato dai bookmaker al suo compagno di attacco, Paulo Dybala, come lui in rete nel match d’esordio contro il Malmoe. Stessa quota dell’argentino per il duo interista Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Vale invece 66 volte la posta il titolo del bomber dell’Atalanta, Luis Muriel, mentre si gioca addirittura a 100 il titolo dei bomber da parte di uno tra Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Duvan Zapata o Federico Chiesa.