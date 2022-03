Non solo Juventus-Villarreal in questo mercoledì disi affrontano per il ritorno degli ottavi di finale anche. Si parte dal 2-0 (Havertz-Pulisic) dell'andata in favore dei Blues di Tuchel, con la squadra di Gourvennec che cerca di ribaltare il risultato. Allo Stade Pierre-Mauroy, recentemente al centro delle polemiche per il mancato rigore su Belotti in Torino-Inter (nell'occasione, era al VAR).- I precedenti non fanno ben sperare il Lille, che ha perso tutte le partite giocate contro il Chelsea in Champions: due volte nella fase a gironi del 2019/20 e l'andata di questi ottavi di finale. Inoltre, il Lille è stato eliminato da ciascuno dei suoi tre precedenti spareggi europei dopo aver perso l'andata. Dopo aver vinto solo una delle prime otto trasferte di Champions contro squadre francesi, il Chelsea ha vinto le ultime due contro Lille (2019/20) e Rennes (2020/01), entrambi nella fase a girone. Inoltre, il Chelsea ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle sue ultime undici vittorie in Champions, dieci delle quali sotto la gestione di Tuchel.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Leo Jardim; Celik, Botman, Fonte, Djalò; Xeka, André; Bamba, David, Gudmundsson; Yilmaz.: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Kovacic, Alonso; Havertz, Pulisic.